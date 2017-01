Jan en Henny Kenemans beleven zondag hun laatste Meerhorstloop in Stompwijk als organisatoren

Foto Hielco Kuipers Jan en Henny Kenemans organiseren voor de 35ste keer de Meerhorstloop.

STOMPWIJK - Jan (79) en Henny (77) Kenemans wonen in september 2017 op de kop af vijftig jaar in Stompwijk. Sinds 35 jaar organiseert het echtpaar op de eerste zondag van het jaar (uitgezonderd 1 januari) de Meerhorstloop. Aanstaande zondag komt daar een einde aan. ,,We geven het stokje door’’, zeggen de twee in koor.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 16:07 (Update 6-1-2017, 16:07)

Beweging

Jan: ,,We begonnen ermee om het dorp in beweging te krijgen.’’

Henny: ,,Het was immers winterstop voor de voetballers.’’

Jan: ,,Ik was voorzitter van Stompwijkse Boys.’’

Henny: ,,Ik ben een...