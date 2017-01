Mahadew weg bij Roomburg

LEIDEN -

Jeroen Mahadew vertrekt na vier seizoenen als trainer bij hockeyclub Roomburg.

Onder Mahadew veroverden de mannen van Roomburg vorig seizoen voor het eerst in hun bestaan de titel in de eerste klasse. In de play-offs om promotie naar de overgangsklasse strandde de Leidse club vervolgens.

Eerder werd al bekend dat Craig Sieben de mannen van overgangsklasser LOHC gaat verlaten.