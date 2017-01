Marisha van der Geest met Foreholte tegen oude club Hellas

VOORHOUT - Ze speelde met Hellas in de top van de eredivisie en werd met de Haagse ploeg ooit tweede van Nederland. Zaterdagavond strijdt Marisha van der Geest als handbalster van Foreholte tegen haar oude ploeg, die tegenwoordig problemen heeft om een niveau lager aan te klampen bij de middenmoot. ,,Bij Hellas trainden we zes keer en was ik nooit kapot. Hier trainen we twee keer, maar wel heel intensief’’, zegt ze.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 7:09 (Update 6-1-2017, 7:09)

Ooit was er een tijd dat getalenteerde Voorhoutse handbalsters naar...