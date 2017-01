Grasshoppers is ’titel’ kwijt

BEMMEL -

Door Gertjan van Geen - 6-1-2017, 22:08 (Update 6-1-2017, 22:09)

De basketbalsters van Solar-systemen Grasshoppers hebben hun vorig jaar veroverde titel in de Final Four niet kunnen prolongeren. In Bemmel verloor de ploeg van Rick Driessen vrijdag van het thuisspelende Batouwe Basketball met 57-44.

De Katwijksen wonnen vorig seizoen tot verrassing van iedereen het tussentijdse toernooi en beleefden vervolgens een geweldig seizoen. De vice-kampioen van Nederland staat deze jaargang halverwege op de vierde plaats. De ploeg uit Bemmel, met de Katwijkse Karin Kuijt in de gelederen, voert de eredivisie aan en liet in eigen huis zien dat het de belangrijkste titelkandidaat is.