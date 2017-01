Giovialli Serbony per direct weg bij VVSB

NOORDWIJKERHOUT - Giovially Serbony keert niet meer terug in het shirt van VVSB. De spits is om 'zwaarwegende disciplinaire redenen' per direct ontslagen.

Door Gertjan van Geen - 7-1-2017, 17:29 (Update 7-1-2017, 17:29)

Het bestuur van VVSB plaatste die mededeling zaterdag op de website en wil verder niet reageren op de redenen van de opmerkelijke breuk.

Serbony scoorde dit sezioen negen doelpunten in het shirt van VVSB, waaronder de enige treffer in het KNVB bekertoernooi tegen FC Volendam (4-1). Hij was de onomstreden eerste spits in het systeem van trainer Wilfred van Leeuwen.