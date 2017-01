Serbony op staande voet ontslagen bij VVSB

archiefFoto orange pictures Giovialli Serbony viert zijn doelpunt tegen Volendam.

NOORDWIJKERHOUT - Giovialli Serbony keert niet meer terug in het shirt van VVSB. De spits is om 'zwaarwegende disciplinaire redenen' per direct ontslagen.

Door Gertjan van Geen - 8-1-2017, 19:58 (Update 8-1-2017, 21:13)

Het bestuur van VVSB plaatste die mededeling zaterdag op de website en wil verder niet reageren op de redenen van de opmerkelijke breuk. Op sociale media circuleren allerlei geruchten, maar die zijn onbevestigd.

Serbony maakte dit seizoen negen doelpunten in het shirt van VVSB, waaronder de enige treffer in het KNVB bekertoernooi tegen FC Volendam (4-1) en is daarmee clubtopscorer. Hij was de onomstreden eerste spits in het systeem van trainer Wilfred van Leeuwen. Serbony scoorde vrijdag nog in het met 4-1 gewonnen oefenduel tegen Jong De Graafschap.

VVSB was een paar dagen op trainingskamp naar Papendal. Serbony was in onderhandeling over contractverlenging.

Katwijk speelde in Marbella op zaterdagochtend tegen Feyenoord en ging na twee keer dertig minuten met 4-1 onderuit. De op dit moment beste amateurclub van Nederland bood aardig tegenstand aan de op dit moment beste profploeg van het land. Vooral in de eerste helft beende de ploeg van trainer Dick Schreuder het redelijk bij. Marciano Mengerink scoorde.

’s Middags speelden de overige spelers tegen SJC. Ook dat duel ging verloren: 0-1. ,,Het was een nuttig trainingskamp’’, vond Schreuder, die tot zijn genoegen kon constateren dat zijn selectie volledig fit aan het raken is.

Verrassend genoeg tekende Paul de Lange een nieuw contract bij Katwijk. Eerder moest hij van de technische leiding nog op zoek naar een andere club. Ook Stefan Stam, Michiel van Dam, Donny van Oijen, Mark de Loor, Sabir Archefay en Stefan Plat zijn langer op De Krom te bewonderen. Anthony Biekman, Marciano Aalders en Steven Verstraten gaan Katwijk verlaten.

Overige uitslagen: FC Rijnvogels – Quick 2-2. Doelpunten: Ten Hoope en Van den Stoep. FC Lisse – Sparta Nijkerk 3-1. Doelpunten: Rifai, Monteny en Fokkema. Noordwijk – Rijnsburgse Boys 1-5. Doelpunt Noordwijk: Lomis. Rijnsburgse Boys: Tillema (2), Knoester en Tjon-A-Njoek.