HVV ’70 blijft de gedeelde koploper

HANDBAL - Tegen de verwachting in, de ploeg is doorgaans geen ster in het begin van het nieuwe jaar en miste bovendien vier spelers, behaalde HVV ’70 een eenvoudige overwinning bij de hervatting van de competitie.

De Voorschotense handballers klopten GHV met 33-24 en dat was volgens trainer Dick Gijsman tegen de verwachting in. ,,Eigenlijk ging het heel makkelijk en dat was best vreemd’’, vond Gijsman.

HVV ’70 miste zondag de geblesseerde Jelle Versluis (hij komt door een schouderblessure dit seizoen niet meer in actie) en Wessel Kuiper (knieklachten). Met slechts twee wissels dacht Gijsman dat het tot het einde spannend zou worden, maar niets was minder waar. Bij rust (17-14) was nog van alles mogelijk, maar gaandeweg liep HVV ’70 uit. Maarten Versluis deed als middenopbouwer goede dingen. Hij temporiseerde waar nodig en gaf gas als het kon. Mede daardoor bleef de thuisploeg scoren. Omdat GHV meer tegen zichzelf ging spelen - met een aantal rode kaarten tot gevolg - klaarde de lucht boven sporthal De Vliethorst steeds meer op. Gijsman: ,,Zelfs in ondertal scoorden we een paar keer en door scherp te zijn kregen we vaak twee of drie kansen om te scoren.’’

Voor Gijsman was het een genoegen om te zien dat zijn ploeg de feestdagen goed was doorgekomen. ,,Borreltje hier, borreltje daar; dat is allemaal geen enkel probleem. Vaak is het vlak na de winterstop wat minder. Nu niet.’’