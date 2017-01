TOP: fijne reis terug

KORFBAL - Jan Niebeek wil nog niet te vroeg juichen, maar het gaat de goede kant op met TOP/Quoratio. De 21-37 winst op DSC zorgde voor een fijne terugreis uit Eindhoven.

Door Tessa de Wekker - 8-1-2017, 20:21 (Update 8-1-2017, 20:21)

Het was niet zozeer de grote uitslag die de trainer van TOP tevreden stemde, het gepromoveerde DSC is niet de beste tegenstander in de Korfbal League, maar vooral de instelling van zijn spelers. ,,Qua instelling was dit de beste wedstrijd tot nu toe’’, zegt Niebeek. ,,Er is bewustzijn dat we uit...