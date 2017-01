AZC wordt tweede op eigen Nieuwjaarstoernooi

WATERPOLO - AZC/Moscow is klaar voor het tweede gedeelte van de competitie.

Door Wim Siera - 8-1-2017, 20:28 (Update 8-1-2017, 20:28)

De eredivisonist uit Alphen aan den Rijn was vlak voor de winterstop in een flinke vormcrisis geraakt, maar deed al weer snel het nodige zelfvertrouwen op door het eigen Nieuwsjaartoernooi als tweede af te sluiten. Winst zat er nog niet voor de Alphenaren. UZSC bleef in de finale aan de goede kant van de score. De landskampioen uit Utrecht won zondag in zwembad AquaRijn met 11-8. UZSC was juist de ploeg die AZC in december met beide benen op de grond zette. De ploeg van trainer Ron van der Wild verloor zowel de beker als de competitie met ruime cijfers en daarmee sloot AZC het jaar 2016 enigszins in mineur af.

Van een revanche kwam het nog niet maar ondanks de nederlaag in de eindstrijd van het sterk bezette evenement was Van der Wild tevreden over het optreden van zijn team. ,,We hebben goede wedstrijden gespeeld dit toernooi. Utrecht is momenteel de meest complete ploeg. Aan het einde van zo’n zwaar toernooi was bij ons de pijp leeg, maar we komen steeds dichterbij.’’

Milos Filipovic was tegen UZSC weer sterk op dreef. De linkshander schoot maar liefst zesmaal raak. ZPB Barendrecht legde beslag op de derde plaats, gevolgd door ZPC Amersfoort en GZC Donk. Buitenlandse inbreng kwam van De White Sharks uit Hannover. De Duitsers lieten met een zeer jonge ploeg een goede indruk achter.

AZC vervolgt zaterdag de competitie uit tegen ZPC Amersfoort. ,,Dat wordt nog een hele lastige’’, keek Van der Wild vooruit.