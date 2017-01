ZZ Leiden mist nog focus

Foto Richard Koolen Jon Lee scoort twee van zijn 15 punten in Zwolle.

ZWOLLE - Zorg en Zekerheid Leiden leek de kerststop goed verwerkt te hebben, maar zakte in Zwolle in de laatste vijf minuten finaal door het ijs. Landstede maakte dertig punten in het laatste kwart en trok zo alsnog de winst naar zich toe.

Door Joris Zandbergen sportredactie@leidschdagblad.nl - 8-1-2017, 21:01 (Update 8-1-2017, 21:01)

De strijd om de tweede plaats in de competitie, achter het tot nog toe ongenaakbare Donar uit Groningen, werd zo voor nu in Zwols voordeel beslist. Dat was een tegenvaller voor coach Paul Vervaeck, die moest constateren dat de...