Leigh Enobakhare leert ZZ Leiden kennen

Foto Richard Koolen Leigh Enobakhare aan de vrijeworplijn in Zwolle.

ZWOLLE - Het was niet het makkelijkste begin geweest en hijzelf was ook zeker nog niet te spreken over zijn eerste optreden. Toch heeft Zorg en Zekerheid Leiden er in Leigh Enobakhare een nuttige kracht onder de borden bij.

Door Joris Zandbergen - 8-1-2017, 21:37 (Update 8-1-2017, 21:37)

In de eerste helft van het seizoen had coach Paul Vervaeck geen echte vervanger voor center Thomas Koenis. Zodoende moest het speelplan eigenlijk telkens worden gewijzigd als de lange Noord-Hollander naar de kant ging.

Met het wegvallen van guard Cashmere Wright en het aantrekken...