Grasshoppers haalt Spaanse basketbalster

BASKETBAL - De vrouwen van Solar-systemen Grasshoppers krijgen buitenlandse versterking. De Spaanse Irene Sanchez Gomez is door de Katwijkse basketbalclub vastgelegd tot het einde van het seizoen. Doordat Sharon Beld, Eline Kraaijenoord en Tamlyn de Groot allen met langslepende blessures kampen, kon de Katwijkse eredivisionist de versterking onder de borden goed gebruiken.

Door Joris Zandbergen - 8-1-2017, 22:04 (Update 8-1-2017, 22:04)

Sanchez Gomez speelde de afgelopen twee seizoenen in de Amerikaanse collegecompetitie bij Barry University in Miami. De 23-jarige forward uit Barcelona studeerde daar met een basketbalbeurs. ,,Het basketbal is voor...