Ontslag spits Serbony gaat VVSB niet in de koude kleren zitten

Archieffoto Orange Pictures/Wim Wobbes Giovialli Serbony (rechts) heeft in de KNVB beker gescoord tegen Katwijk.

NOORDWIJKERHOUT - Het abrupte vertrek van Giovialli Serbony bij VVSB - de spits werd om zwaarwegende disciplinaire redenen vrijdagavond op staande voet ontslagen - werpt vooral de vraag op: wat heeft hij uitgespookt om deze zware maatregel te rechtvaardigen? Voor trainer en selectie van de tweededivisionist geldt evenwel: hoe nu verder?

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 10-1-2017, 8:00 (Update 10-1-2017, 8:00)

Het nieuws over de dit seizoen veel scorende spits sloeg in als een bom in bij de selectie die vrijdag op Papendal een krachttraining afwerkte en later op de dag tegen...