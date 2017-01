Tom Zoontjes twijfelt niet meer: het is mooi geweest

Foto Orange Pictures/Hans van Duijn Tom Zoontjes (rechts): ,,Dit is geen verrassing.’’

LISSE - Hij had het al aangekondigd, maar toch had menig FC Lisse-supporter de hoop dat Tom Zoontjes nog een jaar zou bijtekenen bij de koploper van de derde divisie. ,,Fysiek en sportief zou ik het nog een of twee jaar aankunnen’’, zegt de 31-jarige aanvoerder. ,,Maar de combinatie met thuis en werk maakt dat ik ermee stop.’’

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 10-1-2017, 15:56 (Update 10-1-2017, 15:56)

Zoontjes is bezig aan zijn achtste seizoen op Ter Specke. Dat maakt het een extra moeilijke keuze. ,,Ik werk in Castricum en woon in...