Sporting Trigon mag Europa in

SASSENHEIM - Negen korfbalteams strijden deze week in Sassenheim om de Europa Cup. De tiende club, UKK WUM uit Warschau, heeft zich teruggetrokken. De kampioen van Polen heeft geen geld voor de reis.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 11-1-2017, 12:07 (Update 11-1-2017, 12:07)

Als vervanger voor in de wedstrijd om de negende plaats is op het laatste moment Sporting Trigon uitgenodigd. Dat verzoek is bij de Leidse overgangsklasser met verbazing ontvangen. ,,De animo is niet heel groot’’, vertelt coach Maarten van Vliet. ,,De meeste spelers reageren sceptisch. Op een EK voetbal laat...