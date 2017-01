Tim van der Meer (ZVL): ’Dit is goed voor de ontwikkeling’

Foto Leidsch Dagblad/Gertjan van Geen Tim van der Meer, bij het hotel in Messina: ,,Geloof in ons eigen kunnen.’’

MESSINA - Op Sicilië hoopt ZVL Hawabo een nieuw fraai hoofdstuk aan de clubhistorie toe te voegen. In het toernooi om de Euro League staat de komende drie dagen kwalificatie voor de final four van een van de twee Europese bekertoernooien op het spel. Het zal een hels karwei worden om in Messina bij de eerste twee te eindigen, maar niets is onmogelijk weet ook coach Tim van der Meer van de Leidse waterpolosters.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 12-1-2017, 17:34 (Update 12-1-2017, 17:34)

Hoe belangrijk is dit voor jullie?

,,Heel belangrijk. Het...