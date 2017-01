FC Sleutelstad: Bescheidenheid siert UVS

Foto Emile van Aelst Wethouder Dirkse opent de tribune.

LEIDEN - Van twaalf clubs terug naar vijf of zes? Het Leidse voetbal beleeft spannende tijden. We volgen het in deze rubriek op de voet.

Door Robert Toret - 13-1-2017, 8:00 (Update 13-1-2017, 8:32)

Het was een gebeurtenis die wat wenkbrauwen deed fronsen: de officiële ingebruikname van de nieuwe hoofdtribune door UVS, afgelopen zaterdag. Waar doen ze het toch van? ,,De gemeente heeft die betaald en wij huren ’m’’, verklaart Hans Hoogeveen.

De penningmeester heeft ondertussen andere prioriteiten: het financieel gezond maken van de noodlijdende club bijvoorbeeld. Een erfenis waarmee het huidige...