Noordwijkerhoutse tenniscoach Roel Oostdam beleeft vuurdoop op Australian Open

Foto Holland Media Combinatie/Tim Colijn Tenniscoach Roel Oostdam in Melbourne: ,,Grootheden als Novak Djokovic en Roger Federer lopen je hier gewoon voorbij in de gangen.’’

MELBOURNE - Roel Oostdam kende afgelopen week zijn vuurdoop op een grandslamtoernooi. Niet als tennisser, maar in de hoedanigheid van coach is hij present op de Australian Open. Sinds de zomer van 2016 begeleidt hij Richel Hogenkamp, achter Kiki Bertens de nummer twee van Nederland.

Door Tim Colijn - 14-1-2017, 8:00 (Update 14-1-2017, 8:00)

Terwijl Nederland in de ban is van het winterweer loopt de 28-jarige Roel Oostdam in zijn korte broek over Melbourne Park, de locatie van het eerste grote toernooi van het seizoen. Het miezert wat en de partijen...