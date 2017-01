Alphense tenniscoach Freek Tissink ontwikkelt zich knap

MELBOURNE - In de schaduw van de Nederlandse tennistop heeft de Alphense tenniscoach Freek Tissink zich knap ontwikkeld. Zijn pupil en tevens vriendin Cindy Burger, inmiddels de nummer drie van Nederland, is mede dankzij de bijdrage van Tissink opgeklommen naar plaats 138 op de wereldranglijst.

Door Tim Colijn - 14-1-2017, 9:00 (Update 14-1-2017, 9:00)

Tissink (28) gaf tijdens zijn studie psychologie les aan een aantal recreanten in de omgeving van zijn geboorteplaats Alphen. ,,Ik kreeg een relatie met Cindy en we begonnen met wat sparren. We hadden het over veel over...