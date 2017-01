Stembus geopend voor publieksprijs Leids Sportgala

LEIDEN - Wie worden de opvolgers van Worthy de Jong en Nicole Beukers? Op vrijdag 10 februari worden in de Stadsgehoorzaal de jaarlijkse Leidse Sportprijzen uitgereikt.

Door Hielke Biemond - 14-1-2017, 7:00 (Update 14-1-2017, 7:00)

Een driekoppige jury, bestaande uit oud-schaatser Jeroen Straathof, oud-voetballer Wim Rijsbergen en sportjournalist Gertjan van Geen, bepaalt dan wie sportman, sportvrouw, sportploeg, sportcoach en parasporter van het jaar worden.

De sportliefhebber bepaalt wie de publieksprijs krijgt. De stembus is vanaf zaterdagochtend geopend op de website van deze krant. Alle vijftien genomineerden, in de vijf verschillende categorieën, komen voor deze prijs in aanmerking.

De jury heeft deze week de nominaties bekendgemaakt. Roeister Nicole Beukers maakt na een zeer succesvolle Olympische Spelen kans op titelprolongatie. Zij krijgt concurrentie van atlete Tessa van Schagen, die zich dankzij haar spectaculaire progressie kwalificeerde voor de Olympische Spelen, en de eveneens in Rio de Janeiro uitgekomen baanwielrenster Laurine van Riessen.

Bij de mannen maakt roeier Boudewijn Roëll dankzij een olympische medaille kans op de titel. De andere genomineerden zijn atleet Noah Schutte, die zich in 2016 flink verbeterde, en voetballer Randy Wolters, die een groot aandeel had in de promotie van Go Ahead Eagles.

De waterpolosters van ZVL mogen traditiegetrouw naar het gala. Of zij net als vorig jaar ook het podium op mogen om de prijs in ontvangst te nemen, moet nog blijken. De schakers van LSG en het crossteam van Leiden Atletiek zijn ook in de race.

Bij de titel sportcoach van het jaar gaat het tussen Tim van der Meer (ZVL), roeibondscoach Nienke van Zijp en Martijn de Lange, de coach van atlete Tessa van Schagen.

In de categorie parasporter zijn atlete Lucinde Wiersema, basketbalster Evelyn van Leeuwen en roeister Annika van der Meer genomineerd.