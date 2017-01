TOP bereikt finale Europa Cup

SASSENHEIM - Adel verplicht heeft organisator TOP/Quoratio de finale van de Europa Cup bereikt. Het Sassenheimse korfbalteam won donderdagavond ook de vierde poulewedstrijd, met 27-9 van Brno, en is daardoor simpel poulewinnaar geworden.

Door Hielke Biemond - 13-1-2017, 22:08 (Update 13-1-2017, 22:08)

Eerder op de dag kon Jan Niebeek het tegen Kocaeli University uit Turkije (19-6) met zijn tweede team af. Hoewel het kortere wedstrijden zijn, besloot de coach de hoofdmacht in de poulefase geen twee keer per dag in te zetten.

TOP neemt het zaterdag in de finale op tegen Boeckenberg, de winnaar van de andere poule. De ontmoeting tussen de kampioenen van Nederland en België begint om 17 uur in sporthal De Korf en is stijf uitverkocht.