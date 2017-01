Seizoenshervatting vol ongeluk en frustratie voor FC Lisse

LISSE - Er zijn van die dagen die je het liefst zo snel mogelijk wil vergeten. De seizoenshervatting viel voor FC Lisse op precies zo'n dag. Het kreeg een kans of 15 in het duel met Jong Volendam, maar droop na 90 frustrerende minuten af met een 0-2 nederlaag.

Door Pim Scheffer - 14-1-2017, 17:25 (Update 14-1-2017, 17:25)

Wat de koploper van de Derde Divisie ook probeerde, er lukte werkelijk niets. Spits Steven Olsthoorn speelde waarschijnlijk een van zijn meest ongelukkige wedstrijden ooit, Martin van Eeuwijk kon zijn fenomenale techniek maar zelden tentoon spreiden en Rik Vermeulen had zijn vizier niet op scherp staan.

Jong Volendam was duidelijk niet gekomen om lekker te voetballen. Dat leverde eenrichtingsverkeer op waarbij Lisse de ene na de andere kans kreeg. De een wat groter dan de ander, maar na de eerste helft had het minimaal 2-0 moeten staan. In plaats daarvan stond het 0-1, omdat Enzo Stroo bij een zeldzame uitbraak wel liet zien wat efficiënt voetballen is.

Daarna speelde de Lissese ploeg voornamelijk tegen zichzelf. Het bleef onverminderd de betere ploeg maar de ene na de andere mogelijkheid ging verloren. Aan de andere kant deed Volendam precies wat het in de eerste helft ook deed. Er was welgeteld één uitbraak en dat was voldoende. Opnieuw Stroo profiteerde van een enorme fout van invalkeeper Angelo Timmer - Brian van der Werff raakte geblesseerd in de warming-up - en schoof simpel 0-2 binnen.

Zelfs daarna creëerde Lisse legio niet te missen kansen, maar het was en bleef een frustrerende middag voor De Ruiter en zijn ploeg. Het werd voor de statistieken ook nog 0-3 in de slotsecondes door invaller Kay Tejan.