Noordwijk heeft aan één helft genoeg

NOORDWIJK - Het zag er op sportpark Duinwetering even naar uit dat Noordwijk en Spijkenisse op herhaling gingen. Vorig seizoen zegevierde de thuisclub met 5-0 en ditmaal leidde de formatie van coach Dogan Corneille halverwege al met 4-0. Na de pauze bleef de schade voor de bezoekers evenwel beperkt: 5-2.

Door Nick Verwoerd - 14-1-2017, 19:08 (Update 14-1-2017, 19:08)

Door de winst klom Noordwijk naar de vierde plek, op vier punten achterstand van Ter Leede. De gastheren kenden een voortvarende start. Reeds in de zevende minuut verzilverde Denzel James een voorzet van Marios Lomis. Na een kwartier spelen verdubbelde Tjeerd Westdijk op aangeven van James de voorsprong. De derde Noordwijkse treffer, binnen een halfuur, was een beauty. De mee naar voren gekomen Brayen Bröcker scoorde met een volley uit draai. Ook de vierde goal mocht er zijn. Lomis schoot een vrije trap vanaf twintig meter in de kruising. Na de pauze nam Noordwijk gas terug en schonk Serginio van Axel Dongen (4-1) de gasten enige hoop. Stefano Gonçalves ontnam hen die echter vlot, waarna Eric Polet met een fraai afstandsschot voor de eindscore tekende.