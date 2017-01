Heropening geeft FC Rijnvogels enig vertrouwen terug

KATWIJK - Het was alweer ruim twee maanden geleden dat FC Rijnvogels voor het laatst punten mocht laten bijschrijven. Voor de winterstop werden vijf nederlagen op rij geleden en dus was het van groot belang om bij de hervatting van het seizoen het tij te doen laten keren. Van Odin’59 moest gewonnen worden en dat lukte (2-0), waardoor de Heemskerkers op de ranglijst voorbij werden gestoken.

Door Hennie Kanbier - 14-1-2017, 19:30 (Update 14-1-2017, 19:30)

Hein van Heek en zijn manschappen snakten naar een goed resultaat tegen de opponent, waar eerder met 4-1 van werd verloren. Voor de ex-medekoploper van FC Lisse was een winstpartij zeker niet minder gewenst. Odin’59 startte uitermate sterk in het seizoen, maar in de laatste elf wedstrijden werd niet meer gewonnen en slechts enkele gelijke spelen boden nog houvast.

De thuisploeg opende voortvarend en de bezoekers werden direct bij de strot gepakt. De dominantie hield ruim een kwartier aan, maar in die fase verzuimden de Katwijkers afstand te nemen. Vooral puntspeler Arno Dijkstra mocht dat zichzelf aanrekenen. Geleidelijk aan ontworstelde de ploeg van Richard Plug zich aan de druk en tot aan de rust moest doelman Peter Messemaker diverse keren op zijn hoede zijn vanwege achter de defensie opduikende aanvallers en onnodig weggegeven vrije trappen rond de zestien.

Op slag van rust zorgde een rode kaart voor meer opwinding dan het laatste halfuur bij elkaar. Jop Verhagen werd overduidelijk voor de sokken gelopen en niemand twijfelde aan de kleur van de kaart. De scheidsrechter en grensrechter hadden echter minutenlang twijfel over wie de dader nu uiteindelijk was. Eerst werd Denzel Alonso Meijer beticht, maar de centrale verdediger waste zijn handen terecht in onschuld. Uiteindelijk gaf Mart Willemse zichzelf maar aan als de schuldige.

Na de rust leek FC Rijnvogels alsnog zelf in de penarie te komen. Een licht vergrijp van Messemaker werd bestraft met een strafschop, maar de routinier die eerder op de dag bijtekende voor zijn laatste seizoen, stopte de slecht ingeschoten penalty van Jim Hulleman.

Amper een minuut later was het raak aan de andere kant. Dijkstra voegde nog maar eens een treffer aan zijn totaal toe en bewees zo niet voor het eerst zijn waarde, hoewel de poging wel van richting werd veranderd en dus fortuinlijk mocht worden genoemd. Een slordige tien minuten voor tijd brak het verzet van de ploeg uit Heemskerk volledig, nadat de gepasseerde en net ingevallen Jaap van Duijn enkel zijn hoofd tegen de bal hoefde te zetten na een puike voorzet van Dijkstra.

Zo konden drie belangrijke punten worden bijgeschreven na een over het algemeen niet hoogstaande tweestrijd. Assistent-trainer Huig Hoek: ,,Het was niet groots, maar de zege wel verdiend. Voor de winterstop hebben we onszelf te vaak net niet beloond ondanks goed spel en nu zat het ons een keer mee. Wegkomen onderin staat nu even voorop.”

FC Rijnvogels-Odin’59 2-0 (0-0). 58.Dijkstra 1-0, 79. Van Duijn 2-0. Scheidsrechter: De Cock. Toeschouwers: 300.

FC Rijnvogels: Messemaker, Ampong, Wijmer, Spierdijk, Zandbergen, Van der Horst (82.Theuns), Van der Breggen, Van der Stoep, Verhagen (78.Van Duijn), Dijkstra, Havenaar.