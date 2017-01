Katwijk niet opgewassen tegen titelfavoriet Jong AZ

Marciano Mengerink wordt goed in de gaten gehouden door twee verdedigers van Jong AZ. Foto: Orange Pictures/Willem Jan Dijkdrent

KATWIJK - Alle titelaspiraties van Katwijk lijken de ijskast in te kunnen. De formatie van coach Dick Schreuder begon het kalenderjaar als naaste belager van lijstaanvoerder Jong AZ, maar bleek zaterdag op eigen veld niet opgewassen tegen de Alkmaarse beloftenploeg, die nu een voorsprong van elf punten koestert op Katwijk: 0-2.

Door Haniff Harharah - 14-1-2017, 20:11 (Update 14-1-2017, 20:11)

In de eerste helft bood Katwijk sterk partij aan de talenten van AZ. Het creëerde zelfs de beste kansen, maar met name het spitsenkoppel Marciano Mengerink en Mike van den Ban sprong daar niet effectief mee om.



Na de pauze nam Jong AZ het initiatief over. Al te veel mogelijkheden leverde dat niet op, maar toch was het in de 65ste minuut raak. Teun Koopmeiners werd bij een corner over het hoofd gezien. Vlak voor tijd besliste Jeremy Helmer het duel.