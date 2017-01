ZVL Hawabo heeft nog minieme kans na tweede nederlaag

MESSINA - De waterpolosters van ZVL Hawabo hebben in de Euro League ook hun tweede wedstrijd verloren. Zaterdagavond was UVSE Boedapest met 16-11 te sterk voor de Leidse formatie.

Door Gertjan van Geen - 14-1-2017, 21:52 (Update 14-1-2017, 21:52)

ZVL speelde stukken beter dan vrijdagavond, maar merkte dat het nog te licht is voor Europese topwedstrijden. Op beslissende momenten werden manmeersituaties gemist of open kansen niet benut. Dat nekte de ploeg van coach Tim van der Meer.

Net als een dag eerder tegen het organiserende Messina (13-9 nederlaag) hield ZVL de Oost-Europese topploeg twee parten goed bij. Via 4-5 na acht minuten schoot topscorer Marianne de Groot haar ploeg langszij: 7-7.

In het begin van het derde part hielden Marloes Cabout en De Groot met de 8-9 en de 9-10 de hoop levend, maar een Hongaarse tussensprint naar 9-14 vermorzelde die meteen. In het vierde part hielden de teams elkaar in evenwicht.

ZVL heeft nog een minieme kans om de laatste achtste bereiken. Daarvoor moet het zondagmorgen met minimaal vier doelpunten verschil van Plebiscito Padova winnen; een schier onmogelijke opgave.

ZVL - UVSE Boedapest 11-16 (4-5, 3-4, 2-5, 2-2).

Doelpunten ZVL: De Groot 4, Van Belkum 2, Van Rijn 2, Joustra, Sleeking, Cabout.