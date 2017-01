ZVL Hawabo is kansloos bij Euro League in Messina

MESSINA - De waterpolosters van ZVL Hawabo hebben de laatste voorronde van de Euro League zonder overwinning afgesloten. Zaterdagavond was UVSE Boedapest met 16-11 te sterk voor de Leidse formatie en zondagochtend kon de ploeg van coach Tim van der Meer ook Plebiscito Padova niet bijbenen: 6-11.

Door Gertjan van Geen - 15-1-2017, 14:40 (Update 15-1-2017, 14:40)

Bij Van der Meer overheerste zondag een ‘klotegevoel’. Niet per se de nederlaag tegen Padova deed pijn, meer de manier waarop. ZVL had vooraf nog een minieme kans om de laatste de bereiken. Daarvoor was...