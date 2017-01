ZZ Leiden mist leider Kherrazi

GRONINGEN - Zelfs op volle sterkte is het voor Zorg en Zekerheid Leiden een enorme opgave om van lijstaanvoerder Donar te winnen in Groningen. Zonder aanvoerder Mohamed Kherrazi heeft de ploeg van coach Paul Vervaeck het helemaal moeilijk in topduels op vreemde bodem.

Door Joris Zandbergen sportredactie@leidschdagblad.nl - 15-1-2017, 14:41 (Update 15-1-2017, 14:41)

Kherrazi, bezig aan zijn zesde seizoen in Leidse dienst en de enige van de huidige selectie die de laatste landstitel van ZZ meemaakte, kampt met een rugblessure. Hij ondergaat een mri-scan. ,,Dinsdag komt de uitslag en ik ga een...