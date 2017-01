Jeroen Hessing belangrijk bij rentree bij Rijnsburgse Boys

HUIZEN - Zonder dat ze het bij Huizen zelf wisten, legde de club een maand geleden voor een deel de basis van de 1-2 nederlaag tegen Rijnsburgse Boys.

Door Patrick Moeke - 15-1-2017, 15:15 (Update 15-1-2017, 15:15)

De hekkensluiter van de derde divisie was in de winterstop op zoek naar versterking en benaderde Jeroen Hessing. De 32-jarige verdediger, die aan het begin van dit seizoen was gestopt, had wel oren naar een rentree, maar dan niet bij Huizen. Hij nam contact op met de club waar hij formeel nog onder contract...