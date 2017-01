De één zijn dood, is de ander zijn brood bij VVSB

WERKENDAM - Waar veel topamateurclubs zich onder de Spaanse zon in alle rust voorbereidden op de tweede seizoenshelft, kende VVSB een uiterst roerig trainingskamp in eigen land. Daar, in Papendal, kwam een abrupt einde aan het dienstverband van clubtopscorer Giovalli Serbony bij de Noordwijkerhouters.

Door Robert Toret sportredactie@leidschdagblad.nl - 15-1-2017, 15:54 (Update 15-1-2017, 15:54)

De spits, die in de zomer van 2012 neerstreek op de Boekhorst, werd door de clubleiding op staande voet ontslagen wegens ’zwaarwegende disciplinaire redenen’. Over de exacte toedracht hullen beide partijen zich in stilzwijgen.

Wat wél duidelijk werd in...