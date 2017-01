Stichting Top Waterpolo Leiden dankt succes ook aan ’nee’ zeggen

Foto Leidsch Dagblad/Gertjan van Geen Marco Spee, hier op 1900 meter hoogte op de vulkaan Etna: ,,ZVL kan niet zo maar de hand op houden als ze Europa Cup gaan spelen.’’

MESSINA - Met twee sponsors van het eerste uur reisde Marco Spee, voorzitter van de Stichting Top Waterpolo Leiden (TWL), het op Sicilië Europa Cup spelende ZVL Hawabo achterna. Dit weekend was zijn cadeautje voor de gemiddeld twintig uur die hij in de stichting steekt om geld te genereren voor het Leidse waterpolo. Hij dacht er na een jaartje mee te kunnen stoppen, maar inmiddels is de geboren Limburger ruim vier en een half jaar het gezicht van TWL. „Wat een fantastisch weekend. Ik ben geen pleaser, maar ik krijg een goed gevoel als mensen functioneren.”

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 15-1-2017, 19:46 (Update 15-1-2017, 19:46)