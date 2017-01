Scoren blijft maar een probleem voor Quick Boys

DERDE DIVISIE - Ook nu Quick Boys zich tussentijds heeft versterkt met de Franse spits Hermann Kabasele, blijft scoren een probleem. Op bezoek bij ONS Sneek ontbeerde het de Katwijkse ploeg aan stootkracht en creativiteit (0-0).

Door Hielke Biemond - 15-1-2017, 19:54 (Update 15-1-2017, 19:54)

,,Daarin schoten we een beetje tekort’’, constateerde trainer Jan Zoutman. Tien minuten voor tijd besloot hij aanwinst Kabasele in te brengen. Niet in plaats van de vooralsnog eerste keus Max van Steen, maar als extra aanvaller.

De nieuwe man, die vorig seizoen in het tweede team van...