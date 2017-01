Foreholte pas na rust goed op stoom tegen Gemini

HANDBAL - Foreholte stelde zaterdagavond na een matige eerste helft met 34-28 alsnog orde op zaken tegen Gemini (Z). „De eerste helft was van onze kant niet scherp, maar doordat we het tempo hoog hielden konden we de tweede helft weglopen”, aldus trainer Ricardo Clarijs.

Door Welmoed de Lang - 16-1-2017, 12:01 (Update 16-1-2017, 12:01)

Wendy Smits nam in de eerste helft met liefst negen treffers vrijwel de gehele productie voor haar rekening (10-10 ruststand). Toen de Zoetermeerse eerstedivisionist na rust haar beste speelster toch een keer moest wisselen, kon de thuisclub het verschil maken en van 21-18 naar 26-20 uitlopen.

HVV ’70 kende tegen Westlandia volgens trainer Dick Gijsman ’een dramatische openingsfase’ (4-1 achter), maar de medekoploper in de tweede divisie herstelde zich met de uiteindelijk 21-25 zege solide. „Vier passes vlogen zo over de zijlijn. Ik dacht dat ik naar de D-jeugd stond te kijken”, aldus Gijsman, die met zijn mannen zondag (12.10 uur) thuis tegen Atomium de directe strijd om plaats één uitvecht. „Dat is wel een krakertje natuurlijk.”

Volgens trainer Nico Mooren speelde hoofdklasser Saturnus ’te futloos’ om het lager geklasseerde SOS-Kwieksport pijn te doen: 29-21 verlies. „Een pittig praatje in de rust hielp wel wat, maar niet genoeg. Wij misten Maurice den Hengel op de cirkel en dat scheelde een hoop. ”

De vrouwen van ROAC kenden tegen RVH een prima start, maar ondanks de 7-6 tussenstand verloren ze ruim met 30-15. Door eigen fouten liet ROAC de nummer drie snel weglopen (12-6) en ook na de pauze kon de hekkensluiter de thuisclub niet van de wijs te brengen.