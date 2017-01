Wielrenners Dumoulin, Ten Dam en Sinkeldam enthousiast over Noordwijkse strandrace

NOORDWIJK - Ramon Sinkeldam werd zondag winnaar van de Flexwinkel MTB Strandrace Noordwijk. Bij de vrouwenwedstrijd kwam Europees kampioen Pauliena Rooijakkers, zoals verwacht, als eerste over de eindstreep op de Noordwijkse Koningin Wilhelminaboulevard.

Door Marcel Tabbers - 15-1-2017, 20:17 (Update 15-1-2017, 20:28)

De 417 deelnemers reden hun wedstrijd over een afstand van 42 kilometer. Na de start werd in noordelijke richting koers gezet richting Zandvoort. ,,Daar gingen we van het strand af om een rondje op het verharde parcours rond het circuit te maken. Daar was het draaien en keren’’, aldus...