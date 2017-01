Grasshoppers na spannende slotfase langs Lions

BASKETBAL - De vrouwen van Solar-systemen Grasshoppers liepen juichend van het veld na hun eerste competitiewedstrijd van 2017. Het team van coach Rick Driessen zegevierde bij landskampioen Landslake Lions: 68-69.

Door Joris Zandbergen - 15-1-2017, 20:21 (Update 15-1-2017, 20:21)

Grasshoppers speelde een lekkere partij tegen het team waarmee het vorig jaar de strijd om de landstitel uitvocht. Tevreden zag Driessen toe hoe er al meer lijn te ontdekken was in het spel van zijn team. ,,We hadden wat meer met tien man kunnen trainen. Maar bovenal speelden er meer mensen met...