Fiks neemt revanche op Trigon

Foto Taco van der Eb Dominique Roest van Fiks wringt zich tussen Henk van de Gugten en Esther Paauw van Sporting Trigon.

LEIDEN - Sporting Trigon en Fiks hebben elkaar in evenwicht gehouden in hun eerste competitiewedstrijden ooit. De Leidse formatie verloor met 20-23 van de tegenstander uit Oegstgeest, waarmee het duel precies dezelfde uitslag kreeg als in de openingswedstrijd van het seizoen. Dat betekent wel dat zij allebei in degradatienood verkeren.

Door Michel van Gent sportredactie@leidschdagblad.nl - 15-1-2017, 20:25 (Update 15-1-2017, 20:25)

Sporting Trigon dacht aan het begin van de zaalcompetitie nog om de titel mee te spelen. De Leidenaars kregen echter met zoveel blessures te maken, dat zij in het rechter deel van...