TOP de beste in ’rugbypartij’ tegen Belgische kampioen

Foto Taco van der Eb TOP-aanvoerder Mick Snel tijdens een van zijn fraaie acties tijdens de finale van de Europa Cup.

SASSENHEIM - De panter tegen de ijsbeer. Het klinkt als een sprookje van de gebroeders Grimm. Maar nee, de panter versus de ijsbeer is een heuse korfbalkraker. En wel tussen de kampioen van België en die van Nederland in de finale van de Europa Cup. Boeckenberg versus TOP/Quoratio, blauw-wit tegen rood-wit. En dat in de iglo van de ijsbeer.

Door Tessa de Wekker sportredactie@leidschdagblad.nl - 15-1-2017, 20:30 (Update 15-1-2017, 20:30)

Al bij binnenkomst wordt de panters, zo noemen de supporters van Boeckenberg zich, angst ingeboezemd. Een gigantische ijsberenkop is over de ingang van...