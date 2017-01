Getergde Giovialli Serbony naar Rijnsburgse Boys

Archieffoto Orange Pictures/Wim Wobbes Giovialli Serbony eerder dit seizoen, na een doelpunt in de bekerwedstrijd tegen Katwijk (3-0).

RIJNSBURG - Na een pijnlijke week heeft Giovialli Serbony een contract getekend bij Rijnsburgse Boys. Dat wilde de spits eigenlijk na dit seizoen doen, ware het niet dat VVSB hem wegstuurde. ,,Rijnsburgse Boys heeft vervolgens heel snel gehandeld.’’

Door Hielke Biemond - 15-1-2017, 20:40 (Update 15-1-2017, 20:40)

Serbony was verrast door het aantal aanbiedingen dat hij afgelopen week kreeg. Twee dagen nadat zijn gedwongen vertrek bij VVSB naar buiten was gekomen, had hij al keuze te over. ,,Ik was overdonderd, omdat ik er best wel mee zat ik was weggestuurd. Dat...