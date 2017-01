Incompleet Katwijk krijgt flinke dreun van VZC

WATERPOLO - Katwijk incasseerde zaterdag een flinke dreun in Veenendaal. De eersteklasser verloor met maar liefst 21-5.

Door Wim Siera - 16-1-2017, 13:07 (Update 16-1-2017, 13:07)

Als excuus gold dat Katwijk niet op volle sterkte was afgereisd. In eigen huis hield Katwijk met 15-12 de schade nog beperkt. In de uitwedstrijd was er geen houden aan. VZC was veel te sterk en counterde naar hartelust. Vanaf volgende week is Katwijk weer compleet en kan worden gewerkt aan een herstel. Arnold Spros (2), Rick van de Putte (2) waren de doelpunten makers voor Katwijk.

LZ 1886 speelde een verdienstelijke wedstrijd tegen het sterke DZT, maar verloor toch. In Deurne werd het 9-7. ,,We maakten zeker aanspraak op een punt, maar twee individuele fouten deden ons de das om’’, oordeelde trainer Michel van der Zeeuw. In de laatste periode sloeg de thuisploeg toe (van 6-5 naar 9-7). Jonathan van der Meij scoorde er drie. Rory van Amsterdam en Jeroen van Giezen kwamen tot twee treffers.

Wisselende kansen waren er in speelronde ronde 12 voor Alkemade. De ploeg nam het in eigen huis op tegen Delft en verloor met 7-11. Drie periodes was er op het spel van Alkemade weinig aan te merken. De 7-6 voorsprong was dik verdiend. In de laatste periode scoorden de bezoekers vijfmaal op rij en beslisten daarmee het duel. Stefan Brug doelpuntte tweemaal evenals Richard Turk.

Sassenheim kwam ook niet tot winst. De derdeklasser verloor met 10-7 van het Westland. De vrouwen van Katwijk hadden geen mededogen met DAW en wonnen met 17-4.