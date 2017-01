Kjeld Nuis: ’Doodzonde als Leiden geen nieuwe ijsbaan krijgt’

Foto ANP/VINCENT JANNINK Kjeld Nuis in actie op de 1000 meter tegen Alexey Yesin tijdens het EK Sprint in Thialf..

COLLABO/LEIDEN - Afzeggen voor een mooie wedstrijd zit niet in het systeem van Kjeld Nuis. ,,Ik kan daar heel slecht tegen, want ik vind het allemaal veel te mooi’’, beaamt hij. Toch laat de Zoeterwoudenaar komend weekend verstek gaan bij het NK sprint. Hij verkiest boven he NK, net als Europees kampioen Kai Verbij, een trainingskamp in het Italiaanse Collalbo. ,,Het gaat goed. Heel goed. Sinds zondag zit ik al in Collalbo en ik heb geen enkele reden tot klagen’’, stelt Nuis.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 18-1-2017, 19:50 (Update 18-1-2017, 19:50)