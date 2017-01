TOP beperkt schade in midweekse wedstrijd

SASSENHEIM - Amper vier dagen na de winst in de Europa Cup stond er voor TOP/Quoratio alweer een belangrijke wedstrijd op het spel. Om bij te blijven bij PKC en LDODK moest TOP de midweekse wedstrijd tegen Blauw-Wit winnen. Hoewel het niet makkelijk ging, volbrachten de Sassenheimers hun taak: 23-15.

Door Tessa de Wekker - 18-1-2017, 22:33 (Update 18-1-2017, 22:33)

,,De wedstrijd tegen Blauw-Wit is eigenlijk belangrijker dan de Europa Cup’’, zei Mick Snel zaterdag nog na de wist op Boeckenberg. Daar had de TOP-aanvoerder groot gelijk in, want bij verlies...