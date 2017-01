Leidse Jennifer Onasanya succesvol in Oostenrijkse bobslee

Foto Jurgen Smitt Jennifer Onasanya (tweede van links) viert haar bronzen EK-medaille met het Oostenrijks bobsleeteam.

LEIDEN/INNSBRÜCK - Ze had anderhalf jaar geleden nog nooit in een bobslee gezeten. Afgelopen week won Jennifer Onasanya (22) in Oostenrijkse dienst een bronzen EK-medaille. Haar prille carrière is een aaneenschakeling van toevalligheden. ,,Ik had niet verwacht dat ik hier na zo’n korte tijd al zou staan. Dit is te mooi voor woorden.’’

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 19-1-2017, 13:56 (Update 19-1-2017, 13:56)

Het is het tegenovergestelde van een vooropgezet plan. Haar carrière als speerwerpster was door een schlemielig ongelukje, waarbij ze haar beide enkelbanden volledig afscheurde, noodgedwongen ten einde gekomen. Zoekend...