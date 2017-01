In de kijker: Robin Moenen (DIOK)

Foto Hielco Kuipers Robin Moenen.

LEIDEN - Lang niet alle regionale sporters staan wekelijks in de krant, terwijl hun prestaties wel aandacht verdienen. In deze rubriek brengt Joris Zandbergen ze in beeld.

Door Joris Zandbergen - 20-1-2017, 8:00 (Update 20-1-2017, 8:18)

Naam: Robin Moenen.

Geboren: 28 november 1995 te: Leiden.

Lengte: 1.88 meter. Gewicht: 101 kilo.

Opleiding: scheikunde aan de Hogeschool Leiden.

Sport: rugby. Club: DIOK.

Positie: prop, eerste rij.

Rugby sinds: op mijn elfde ben ik bij DIOK in de mini’s begonnen.

Coach: van Ronald Berrevoets heb ik bij Oranje U19 heel veel geleerd, vooral op het gebied van looplijnen.

Nationaal team: ik heb Oranje U16...