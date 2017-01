’Voor het eerst voelde ik me een normaal mens’

Foto Richard Koolen Leigh Enobakhare tijdens zijn debuut voor ZZ Leiden.

LEIDEN - Terwijl zijn teamgenoten al lang zijn vertrokken uit het Leidse trainingscentrum, hangt basketballer Leigh Enobakhare (30) deze doordeweekse ochtend nog aan de apparaten. De winteraanwinst van Zorg en Zekerheid Leiden verontschuldigt zich dat hij in al zijn ijver de interviewafspraak is vergeten.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 21-1-2017, 8:05 (Update 21-1-2017, 8:05)

Extra hard werken is een reflex, na een tegenvallende start in de Vijf Meihal. Het lukt de Belgisch-Nigeriaanse center tot nu toe moeizaam om zijn meerwaarde voor het team aan te tonen. Hij heeft wat last van een...