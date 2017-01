Paul Pikaar laat zich overhalen

Archieffoto Jordy Kortekaas Paul Pikaar: ,,Passie gekregen voor FC Rijnland.’’

Hij was en klonk toch redelijk overtuigd. Paul Pikaar, trainer van FC Rijnland, was echt aan zijn laatste seizoen bezig. Werk en gezin maakten het onverantwoord om nog langer door te gaan. Maar zie: het is nog niet voorbij. Pikaar wil FC Rijnland de tweede klasse in helpen. Als het niet dit seizoen is, dan het volgende.

Door Gertjan van Geen - 20-1-2017, 12:14 (Update 20-1-2017, 12:14)

,,Ik was echt van plan om leuke andere dingen te gaan doen en werk en gezin in balans te houden’’, zegt Pikaar lachend. ,,FC Rijnland...