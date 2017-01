Blessure dwingt Martijn Gootjes, topscorer aller tijden van Rijnsburgse Boys, te stoppen met voetballen

Foto Cees van HOOGDALEM Martijn Gootjes, na weer een doelpunt voor Rijnsburgse Boys.

WINKEL - Martijn Gootjes won nationale bekers, algemene amateurtitels, supercups en is topscorer aller tijden van Rijnsburgse Boys. Afbouwend bij Winkel hoopte hij afscheid te nemen met een kampioenschap in eigen dorp. Dat zit er door een blessure niet meer in. Gootjes heeft zijn grootse carrière als voetballer altijd weggezet als onophoudelijke ontdekkingsreis. ,,Constant een kwestie van grenzen opzoeken’’, zegt Gootjes zelf.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 21-1-2017, 11:36 (Update 21-1-2017, 11:36)

Over de eerste stap, van Winkel naar SRC: ,,Ik was een jochie. Het was niet gebruikelijk om mijn succes ergens...