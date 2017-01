Katwijk opnieuw onderuit in eigen huis

KATWIJK - Katwijk gaf op sportpark De Krom tegen Barendrecht niet thuis. De equipe van coach Dick Schreuder maakte een machteloze indruk en moest toestaan dat de opponent er met de punten vandoor ging. Net als een week eerder, tegen Jong AZ, eindigde het treffen in 0-2.

Door Nick Verwoerd - 21-1-2017, 17:51 (Update 21-1-2017, 17:51)

Na de openingsfase waarin de thuisploeg even aandrong, namen de gasten de regie in handen. Het leidde tot een scoringskans voor Richard Stolte. De flankspeler schoot naast. Katwijk stelde er een lange rush van Mike van den Ban tegenover. Hij besloot zijn actie, vrij voor doel, met een zwakke inzet. Na de doelwisseling zetten de gastheren weer even aan, maar de goal viel aan de andere zijde. Donny Navajas Sanchez schoot de bal van dichtbij tegen de arm van Paul de Lange en arbiter Serik wees naar de stip. Tim Eekman wist wel raad met de meevaller. Met opportunistisch spel trachtte Katwijk de zaken nog recht te zetten, maar kansen bleven uit. In de toegevoegde tijd besliste Danny Monster na een uitbraak het duel definitief: 0-2.