FC Rijnvogels krijgt weer wat lucht na zege op hekkensluiter Huizen

KATWIJK - Dankzij een 2-0 overwinning op eigen veld tegen hekkensluiter Huizen heeft FC Rijnvogels goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De Katwijkers blijven veertiende op de ranglijst, maar het gat met de concurrentie wordt groter.

Door Frank Van Der Molen - 21-1-2017, 21:19 (Update 21-1-2017, 21:36)

In een afwachtende en slordige eerste helft van beide kanten was FC Rijnvogels iets beter, maar de beste kans was toch echt voor de bezoekers. Spits Denny van Loen schoot de bal voor langs.

Na rust probeerde de thuisploeg meer druk te geven. Tot echte kansen leidde dat in eerste instantie niet. Pas in de 71ste minuut brak Arno Dijkstra de ban. De topscorer benutte een dubieus gegeven strafschop.

Huizen probeerde het daarna nog wel, maar FC Rijnvogels kwam niet meer in gevaar. Dijkstra bepaalde in de slotfase de eindstand op 2-0.

De Katwijkse ploeg is zodoende de tweede seizoenshelft uitstekend begonnen met zes punten uit twee duels. De komende weken staat echter een loodzwaar programma te wachten tegen de top drie van de Derde Divisie: respectievelijk nummer twee Scheveningen, nummer drie IJsselmeervogels en koploper FC Lisse.