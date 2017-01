TOP knokt zich langs Fortuna

DELFT - Makkelijk ging het allerminst, maar TOP mag na de wedstrijd tegen Fortuna weer twee punten bijschrijven. De Sasenheimers wonnen in Delft met 15-18.

Door Tessa de Wekker - 21-1-2017, 22:12 (Update 21-1-2017, 22:12)

,,Een hele bevalling'', reageerde speelster Michelle Rozenbroek na afloop. ,,Man, wat een wedstrijd. Maar we hebben gewonnen.''

Al snel liep TOP zaterdagavond achter de feiten aan. De schoten van afstand vielen niet bij de ploeg van Jan Niebeek en omdat ook nog eens zes opgelegde kansen van dichtbij werden gemist, was het Fortuna dat in de beginfase de dienst uitmaakte. Maar ook bij de Delftse ploeg kwam de klad al snel in het spel. TOP knokte zich langszij en ging met een 7-8 (!) voorsprong de kleedkamer in.

De tweede helft werd een ware thriller, met dan weer een punt voorsprong voor Fortuna, dan weer voor TOP. Vijf minuten voor tijd bezorgde Rozenbroek haar team zo'n puntje marge (15-16), meteen verdubbeld door Barbara Brouwer. Het bleek het beslissende gaatje dat TOP nodig had voor de winst. Rozenbroek: ,,Dat doelpunt was wel heel lekker. We zijn met zijn allen blijven knokken.''