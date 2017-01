Klassieker is dit keer prooi voor ZZ Leiden

LEIDEN - Zorg en Zekerheid Leiden heeft doorgaans het geluk niet aan zijn zijde in broeierige slofases. Zeker niet in wedstrijden die doorgaan als toppers. Zaterdag was het andersom. Dit keer zakte Den Bosch in de laatste minuten door de ondergrens: 62-60.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 22-1-2017, 14:59 (Update 22-1-2017, 15:01)

Juist op het moment dat een erkend basketbalvolger verzuchtte dat hij wellicht het slechtste duel van ZZ dit seizoen zat te kijken, richtte de thuisploeg zich op in wat doorgaat als een ’Klassieker’ in het Nederlandse basketbal.

Een Klassieker die al...